Tina Turner: la vida de la reina del rock and roll marcada por la violencia y las pérdidas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cantante, compositora, bailarina, actriz, escritora y coreógrafa, la cantante estadounidense Tina Turner, cuyo nombre de pila era Anna Mae Bullock, era considerada reina del rock and roll. Con una imagen fuerte e irreverente, bañada por la explosión del soul, el góspel y trazos de rock and roll, Tina, que en sus inicios adoptó el nombre artístico de Little Ann, logró desprenderse los tabúes de la época y salir de una relación abusiva con Ike Turner, que en los 50 era una figura de la música negra en la ciudad de St. Louis y con quien formó el dúo Ike and Tina Turner, que desde 1959 hasta 1973 desarrollaría una exitosa carrera artística. Pero detrás de ese éxito había una cadena de abusos físicos y psicológicos que comenzaron en casa, como ella misma lo describió en su autobiografía llamada “I, Tina” (Soy Tina), donde narra que no se sintió amada ni siquiera por propia madre. “Mi madre, Zelma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que nunca me había querido. Esa es una carga pesada para una niña pequeña”, indicó.

Y le siguió un matrimonio de 16 años con Ike Turner donde predominó la violencia doméstica. Justo tras una brutal golpiza de su esposo, quien era adicto a la cocaína, mientras iban camino a dar un concierto en el Dallas Statler Hilton en Dallas a mediados de los 70, Tina huyó de su esposo y más tarde en 1978 tras aparecer en varios programas anunció el divorcio. Antes había intentado suicidarse con valiums. Tras el divorcio, la cantante logró quedarse con los derechos de autor de las canciones que había escrito. También mantuvo sus dos autos Jaguar, pieles y joyas, junto con su nombre artístico.

Pérdidas familiares

Pero no fue lo único que enfrentó. Varias pérdidas formaron parte de su vida. Primero a su madre Zelma en 1999, con quien mantuvo siempre una relación distante. Más tarde, su hermana mayor, Ruby Alline Bullock murió en 2010 tras una larga lucha contra una enfermedad a los 73 años. Luego, su medio hermana Evelyn Juanita Currie murió en un accidente automovilístico en la década de 1950. Y el hijo mayor de Tina, Craig, fruto de su relación con Raymond Hill, el saxofonista del grupo The Kings of Rhythm, se suicidó en 2018.

Tina se considera una “budista-bautista”, y afirmó que aún reza en el sentido tradicional budista al mismo tiempo meditando y cantando. En su autobiografía relata que eso la salvó de los abusos de Ike con quien tuvo un hijo y crió a los hijos que él tuvo con otras mujeres, Nacida el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, éxitos de Tina como What’s Love Got to Do with It y The Best, son la prueba de que era una artista completa, con una poderosa voz, enérgicas actuaciones en vivo, estrafalarios atuendos. Vendió más de doscientos millones de álbumes en todo el mundo.

En 2000, con 61 años de edad, Tina Turner anunció su retiro de los escenarios. En 2004 Tina publicó un nuevo álbum recopilatorio titulado All the Best, que contenía, entre otros, el sencillo “Open Arms”. Más tarde, en 2008, tras un silencio

Participó en el álbum River: The Joni Letters de Herbie Hancock y en febrero de 2008 reapareció en una gala de los Premios Grammy ofreciendo un enérgico dueto en directo con Beyoncé. Ahí, su disco Hancock se llevó el Grammy al Mejor Álbum del Año. Siendo este el octavo Grammy de su carrera. En mayo de 2008, apareció en el programa de Oprah Winfrey, The Oprah Winfrey Show, junto con su gran amiga Cher. Y publicó otro recopilatorio e inició su primera gira en 8 años, a punto de cumplir los 69 años, demostrando de nuevo una gran forma física y desbordando energía en los escenarios. Su retiro esta vez en serio de la música ocurrió en 2013, después de cincuenta y cuatro años de carrera. E hizo algo más, renunció a la nacionalidad estadounidense y se convirtió en ciudadana suiza. Fue ahí donde hoy se apagó una estrella y nació una leyenda.

