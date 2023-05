Famosos reaccionan tras la muerte de Tina Turner

Entre las primeras estrellas de la música que mostró su consternación por la partida a lo ignoto de la “ reina del rock ” fue el cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger, quien escribió en sus redes sociales: “Tenía un enorme talento actuando y cantando. Era inspiradora, cercana, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”.

“¿Cómo podemos despedirnos de una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y lo usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo?”, dijo a The Hollywood Reporter.

Alicia Keys es otra cantante que quiso sumarse a las muestras de condolencia y lo hizo publicando una fotografía en la que aparece junto a Turner, Oprah Winfrey y Halle Berry, la cual acompaña con estas palabras: “¡Qué mujer, qué vida, ¡qué guerrera! El día que te conocí, Sra. ¡Tina, no me podía creer que estaba en presencia de tu grandeza!... Tuve la oportunidad de celebrarte y agradecerte todo el amor del que nos has colmado a tu alrededor. Tus canciones nos dieron el valor para salir ahí fuera y ser completamente nosotras... ¡Que descanses! ¡Te queremos y adoramos hasta el infinito!”.