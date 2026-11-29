Ciudad de México, México.- Alejandra Guzmán fue trasladada en ambulancia desde la Arena Ciudad de México la noche del viernes, minutos después de que se le saliera la cadera al inicio de su concierto de la gira “Los que nos quedamos”. La cantante, de 58 años, interpretaba “Mírala, míralo” cuando ya no pudo mantenerse en pie. Ante los miles de asistentes dijo “Se me salió la cadera de nuevo”, según los videos difundidos por redes sociales. La hija de Silvia Pinal admitió que no sabía qué hacer y preguntó si había una ambulancia.

Una camilla llegó al escenario unos minutos después y la artista fue llevada a un hospital especializado al sur de la capital, cuyo nombre no se ha dado a conocer.

Un comunicado de su oficina, la empresa Zignia y la Arena CDMX informó que el show se reprogramará y pidió a los asistentes conservar su boleto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El equipo habló de un percance físico, aseguró que “afortunadamente no se trató de una lesión grave” y confirmó que la cantante seguirá con sus fechas programadas. El episodio llegó poco más de dos meses después de otro parecido. El 19 de septiembre, su presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, se detuvo cuando daba paso al tema “Mala”. Dos bailarines la auxiliaron y el público esperó cerca de media hora antes de que los organizadores anunciaran la suspensión. Tras ser atendida en el Hospital Español de Veracruz, la cantante señaló “Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, y agradeció al médico Eduardo Arévalo. También aclaró que no hubo fractura. Detrás de esa articulación hay un historial de 17 años. Todo comenzó en 2009, cuando se sometió a un procedimiento estético con inyecciones de biopolímeros en los glúteos.