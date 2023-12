¿Alejandra Guzmán vendía tortas en la escuela?

“Nunca les pedí dinero a mis papás, nunca me dieron dinero, ni para el lunch, entonces yo vendía en el recreo tortas y papitas para comerme cuatro al final, pero yo trabajé desde chamaca”, dijo Guzmán en el polémico video.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Alejandra Guzmán confesó que tenía que vender tortas cuando estaba en la escuela porque sus padres no daban dinero.

“Era por codos, claro, pero ¿sabes qué? Me hicieron mucho bien porque yo aprendí a ganarme mi dinero y nunca me ha faltado nada y desde siempre he sido muy chambeadora (...) con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero”, aseguró la famosa de 55 años.

Estas declaraciones de la famosa cantante mexicana comenzaron a rondar las redes sociales en los últimos días, sin embargo, el clip es bastante viejo y pertenece a una entrevista que tuvo con Omar Chaparro hace unos meses.

Sin embargo, eso no ha parado los comentarios de los usuarios de las redes sociales quienes no creen que Guzmán tuviera que vender para poder comprar en la escuela.