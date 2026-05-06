Alejandra Guzmán anuncia "Los que nos quedamos", un homenaje musical a Silvia Pinal

Lo que rodea al sencillo tiene tanto peso como la canción misma. En enero de 2025, la intérprete de "Hacer el amor con otro" retiró de la casa de su madre la pintura de Diego Rivera, donde había permanecido alrededor de 50 años. El cuadro, que aparece en la imagen promocional del lanzamiento, es ahora una pieza que la cantante conserva como parte de un legado que va más allá de lo material.