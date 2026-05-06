Alejandra Guzmán anuncia "Los que nos quedamos", un homenaje musical a Silvia Pinal

Hay canciones que nacen del escenario y hay otras que nacen del dolor. La que Alejandra Guzmán presentará este 8 de mayo pertenece, sin duda, a la segunda categoría. Se llama "Los que nos quedamos" y es el primer gran movimiento artístico de la cantante desde que Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda y una neumonía, dejando un hueco que ningún reflector puede llenar.
Fue a través de su cuenta de Instagram donde Guzmán hizo el anuncio, acompañado de una fotografía frente al retrato que Diego Rivera pintara para Silvia Pinal en 1956.
La imagen lo dice todo sin necesidad de palabras. Ahí está la hija, de frente a la madre inmortalizada por uno de los pintores más grandes del siglo XX, con el peso de la pérdida encima y la determinación de convertir ese duelo en música.
"Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami. La canción que dará vida a este tour 2026", escribió la artista.
El sencillo llega en un momento cargado de simbolismo. El mensaje de la canción aborda el amor, la ausencia y la resiliencia frente a la pérdida, según ha expresado la artista. Y el estreno, fijado en el marco del Día de las Madres, no parece casualidad.
Musicalmente, el tema combinará el rock y la balada, un sonido que fusiona los dos mundos que Guzmán ha habitado a lo largo de su carrera. Esa mezcla tiene sentido cuando se entiende lo que la canción intenta hacer, que es tender un puente entre la fortaleza que el rock exige y la ternura que una madre inspira.
Lo que rodea al sencillo tiene tanto peso como la canción misma. En enero de 2025, la intérprete de "Hacer el amor con otro" retiró de la casa de su madre la pintura de Diego Rivera, donde había permanecido alrededor de 50 años. El cuadro, que aparece en la imagen promocional del lanzamiento, es ahora una pieza que la cantante conserva como parte de un legado que va más allá de lo material.
La relación entre madre e hija tuvo sus complejidades, documentadas incluso en la música. En 1988, con apenas 20 años, Guzmán debutó con "Bye mamá", un tema que reproducía una carta de reclamo a Pinal por haber estado ausente en algunos momentos de la vida de su hija.
Aquella canción, que la intérprete llegó a cantar directamente ante su madre en el programa "Siempre en Domingo" frente a Raúl Velasco, marcó el inicio de una carrera y también el comienzo de una reconciliación que se fue construyendo con los años.
Casi cuatro décadas después, la misma mujer que le cantó "me voy" le canta ahora desde la permanencia.
La nueva gira llevará precisamente ese nombre y promete ser una experiencia donde la música funcione como puente entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la esperanza, con la figura de Pinal presente de forma simbólica en cada presentación.
"Los que nos quedamos" sale a la luz el 8 de mayo en todas las plataformas digitales.