¿Quién es Bella Dueñas, la influencer mexicana que dice recibir amenazas de muerte?

Isabel Dueñas, la influencer y cirujana odontóloga de 29 años conocida en redes sociales como Bella Dueñas, publicó un video en TikTok en el que denuncia recibir amenazas de muerte.
En el registro, la creadora de contenido (reconocible por su larga cabellera roja y sus 2.5 millones de seguidores en Instagram) señala que todo habría comenzado tras depositar su confianza en una persona de su entorno.
Sin ofrecer mayores detalles, alegando la existencia de un proceso legal activo, la joven residente en Nuevo León pidió a su audiencia que no olvidara lo ocurrido.
"Si algo me sucede, ya hay un testimonio guardado debidamente", afirmó, añadiendo que sus amigos influencers tienen instrucciones claras sobre qué hacer ante cualquier eventualidad.
El video acumula reacciones diversas. Mientras una parte de su comunidad expresó preocupación y respaldo, otra cuestiona la veracidad del relato.
El antecedente más citado es un episodio en el que Dueñas publicó durante semanas contenido sobre una supuesta posesión, que finalmente resultó ser falsa
A ello se suman acusaciones recurrentes de imitar tendencias de otras creadoras, en particular de Doris Jocelyn.
Frente a los comentarios que califican su denuncia como una estrategia para recuperar visibilidad, Bella Dueñas no se ha pronunciado. La situación permanece abierta, sin confirmación oficial de las autoridades sobre ningún proceso relacionado con el caso.