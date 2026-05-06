El primer viaje oficial de Kate Middleton al extranjero desde su remisión

La princesa de Gales tiene previsto viajar a Reggio Emilia, en el norte de Italia, la próxima semana en lo que constituirá su primer desplazamiento oficial al extranjero desde 2022.
El viaje, de dos días de duración, se realizará en el marco de la Royal Foundation Centre for Early Childhood, la fundación que ella misma impulsó en 2021 con el objetivo de visibilizar el impacto que las experiencias de la infancia tienen en el desarrollo de las personas a lo largo de su vida.
Durante su estancia, la princesa se reunirá con niños, padres y educadores locales para conocer de cerca el denominado Enfoque Reggio Emilia, una metodología pedagógica que parte del reconocimiento de las formas singulares de pensar y aprender de cada niño.
"La princesa tiene muchas ganas de ver cómo este enfoque crea entornos en los que la naturaleza y las relaciones humanas se combinan para favorecer el desarrollo infantil", señaló un portavoz de Kensington Palace.
El viaje adquiere un significado particular por el momento en que se produce.
En marzo de 2024, Middleton comunicó públicamente su diagnóstico de cáncer y el inicio de un tratamiento de quimioterapia que describió, meses después, como "increíblemente duro". En enero de 2025 anunció que se encontraba en remisión.
Desde entonces, la princesa ha retomado de forma progresiva su agenda institucional. En una visita al hospital de Colchester, en julio pasado, habló con franqueza sobre la etapa posterior al tratamiento.
"El período que sigue es realmente difícil. Tienes que encontrar tu nueva normalidad, y eso lleva tiempo. Es una montaña rusa, no algo lineal como uno espera", declaró.
Su último viaje al extranjero había sido en noviembre de 2022, cuando acompañó al príncipe Guillermo a Boston para la entrega de los premios Earthshot.
El príncipe de Gales, por su parte, ha reconocido que el diagnóstico de su esposa lo llevó "a lugares bastante difíciles", aunque ha subrayado que todo "avanza en la dirección correcta". Su padre, el rey Carlos III, también fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024 y ha respondido favorablemente al tratamiento.