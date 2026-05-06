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RedMoon, el “Justin Bieber español”, conquista con tema inspirado en Bieber y Selena

Conocido por su gran parecido físico con Bieber y su versión viral de “Baby”, el artista consolida su ascenso en el pop español, mientras sus fans lo bautizan como su “gemelo perdido”.

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 09:37
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El cantante RedMoon ha sido comparado por miles de fans con Justin Bieber debido a su sorprendente parecido físico y estilo juvenil.

Fotos: Instagram/imredmoon_/
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Usuarios en redes sociales han bautizado a RedMoon como el “Justin Bieber español”, apodo que se ha viralizado en distintas plataformas digitales.
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La carrera del artista dio un salto tras su versión de “Baby”, tema icónico de Justin Bieber, que logró posicionarse en rankings internacionales.

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Con su nuevo sencillo “Justin y Selena”, el cantante rinde homenaje a la mediática relación entre Justin Bieber y Selena Gomez.
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La canción aborda el lado más intenso y difícil de dejar de las relaciones amorosas, conectando con experiencias reales de su audiencia joven.
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Con su nuevo sencillo “Justin y Selena”, el cantante rinde homenaje a la mediática relación entre Justin Bieber y Selena Gomez.

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La canción aborda el lado más intenso y difícil de dejar de las relaciones amorosas, conectando con experiencias reales de su audiencia joven.
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Su álbum “Barbitúricos” superó el millón de reproducciones en plataformas digitales, consolidándolo como promesa del pop español.

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RedMoon, originario de Valencia, ha construido su carrera entre el pop rock, pop punk y sonidos urbanos contemporáneos.
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En redes sociales, cada publicación del cantante genera comparaciones constantes con Bieber, alimentando su fenómeno viral.
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Con una creciente base de seguidores, RedMoon se posiciona como una de las figuras emergentes más comentadas del panorama musical actual.
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