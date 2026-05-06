RedMoon, el “Justin Bieber español”, conquista con tema inspirado en Bieber y Selena

El cantante RedMoon ha sido comparado por miles de fans con Justin Bieber debido a su sorprendente parecido físico y estilo juvenil.
Usuarios en redes sociales han bautizado a RedMoon como el “Justin Bieber español”, apodo que se ha viralizado en distintas plataformas digitales.
La carrera del artista dio un salto tras su versión de “Baby”, tema icónico de Justin Bieber, que logró posicionarse en rankings internacionales.
Con su nuevo sencillo “Justin y Selena”, el cantante rinde homenaje a la mediática relación entre Justin Bieber y Selena Gomez.
La canción aborda el lado más intenso y difícil de dejar de las relaciones amorosas, conectando con experiencias reales de su audiencia joven.
Con su nuevo sencillo “Justin y Selena”, el cantante rinde homenaje a la mediática relación entre Justin Bieber y Selena Gomez.
La canción aborda el lado más intenso y difícil de dejar de las relaciones amorosas, conectando con experiencias reales de su audiencia joven.
Su álbum “Barbitúricos” superó el millón de reproducciones en plataformas digitales, consolidándolo como promesa del pop español.
RedMoon, originario de Valencia, ha construido su carrera entre el pop rock, pop punk y sonidos urbanos contemporáneos.
En redes sociales, cada publicación del cantante genera comparaciones constantes con Bieber, alimentando su fenómeno viral.
Con una creciente base de seguidores, RedMoon se posiciona como una de las figuras emergentes más comentadas del panorama musical actual.