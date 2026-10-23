Las revelaciones de un príncipe: William dice que es fanático de Christopher Nolan

En una conversación distendida en el programa The Graham Norton Show, el hijo del rey Carlos III , reveló qué películas (y director) le gustan, y el programa que disfruta ver con sus hijos.

Londres, Inglaterra.- Más allá del protocolo de la realeza y su agenda oficial de todo el año, el príncipe William tiene aficiones comunes, incluso, en su infancia, los sueños comunes de cualquier niño que no pertenece a una casa real.

En la misma edición del programa de entrevistas estuvieron la actriz Cate Blanchett, la intérprete Hannah Waddingham y el conservacionista Robert Irwin.

Durante la conversación con el presentador Graham Norton, William compartió algunos detalles de su vida personal y explicó que el cine y la música son dos de sus principales formas de desconectarse de las responsabilidades cotidianas.

El príncipe de Gales manifestó su admiración por el cineasta Christopher Nolan, responsable de películas como Oppenheimer, Inception y la trilogía "Batman: el caballero de la noche".

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“Me encanta sumergirme en películas que te hacen pensar. También me gustan las películas de acción, pero me gusta algo un poco diferente”, expresó William durante la entrevista.

El heredero británico destacó especialmente la profundidad psicológica de las películas de Batman dirigidas por Nolan, una característica que considera uno de los principales atractivos de su trabajo.

“Las películas de Nolan son fantásticas. La serie de ´El caballero de la noche´ es psicológicamente oscura y profunda, y me encanta”, comentó.

También elogió la capacidad del director para abordar conceptos complejos y convertirlos en historias que resultan entretenidas para el público.

Por otra parte, dice que cuando está en familia disfruta ver el programa The Traitors, un concurso televisivo de la BBC en el que los participantes deben descubrir quiénes son los traidores dentro del grupo. El príncipe contó que suele verlo junto a sus hijos menores, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

“Me encanta, a toda la familia le encanta. Charlotte y Louis están obsesionados con él. Es muy buena televisión”, afirmó.