Premios Oscar 2024: Lista de todas las nominaciones

Killers of the Flower Moon

The Holdovers

Mejor actriz de reparto:

Emily Blunt

Danielle Brooks

America Ferrera

Josie Foster

Da’vine Joy Randolph

Mejor guion original:

Anatomía de una caída

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Mejor guion adaptado:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

Zona de interés

Mejor película internacional:

Io Capitano

Perfect Days

La sociedad de la nieve

The Teacher’s Lounge

Zona de interés

Mejor película documental:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To kill a tiger

20 days in Maripoul

Mejor película de animación:

El niño y la garza

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man Across the Spider-Verse

Mejor cortometraje de ficción- Ficción real:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, white and blue

The WOnderful Story of Henry Sugar

Mejor cortometraje de ficción - Animación:

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over!

Mejor cortometraje documental:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Pó

Mejor montaje:

Anatomía de una caída

The Holdovers

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Poor Things

Mejor fotografía

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Mejor diseño de producción:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleón

Oppenheimer

Poor Things

Mejor vestuario:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleón

Oppenheimer

Poor Things

Mejor maquillaje y peluquería:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

La sociedad de la nieve

Mejor música:

American Fiction

Indiana Jones y el dial del destino

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor sonido:

The Creator

Maestro

Misión Imposible: Death Reckoning

Oppenheimer

Zona de interés

Mejor canción original:

“The Fire Inside” - Flamin’ Hot

“I’m Just Ken” - Barbie

“It never went away” - American Symphony

“Wahzhazhe” - Killers of the Flower Moon

“What was i made for?” - Barbie

Mejores efectos visuales:

The Creator

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol.3

Misión Imposible: Death Reckoning

Napoleón

Premios Oscar Honoríficos:

Estos serán anunciados en la gala de los premios Oscar 2024.

Cabe mencionar que la premiación se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de de este año.