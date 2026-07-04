De la playa a París: Bad Bunny canta, "perrea" y baila salsa en la capital francesa

París, Francia.- "¡Que se sienta París!" Con ese grito el rey indiscutible de la música latina (y más que eso), Bad Bunny, encendió París en el primero de sus dos conciertos en la capital francesa, convertida en una embajada de Puerto Rico donde se bailó salsa, se perreó y se habló mucho en español.

La cita era en el Plenitude Arena, el estadio cubierto hasta este mismo mes conocido como La Défense Arena, que aprovechó el tirón planetario de la gira 'Debí tirar más fotos' para estrenar nuevo nombre, donde unas 45.000 personas se dieron cita con muchos gorros de paja y ganas de bailar. El 'show' arrancó, como tiene costumbre, con un video preparado para la visita a la ciudad de la luz, protagonizado por la pedida -frustrada- de matrimonio de una pareja con la torre Eiffel de fondo. Y es que la chica no quería casarse, pero sí quería ir a ver a Bad Bunny. Como en otras partes del globo por donde ya pasó la gira, la forma de invocar al histórico ganador del primer premio Grammy al álbum del año para un disco en español fue poner al estadio a recitar el comienzo de la canción 'LA MuDANZA' ("Benito, hijo de Benito, le decían 'Tito'") para que el puertorriqueño apareciera de punta en blanco en el escenario desatando el delirio colectivo. Hacía mucho que no se presentaba en París -desde 2019, en la edición parisina del festival Lollapalooza- y él mismo lo admitió. "Necesito que ustedes me lo recuerden", pidió en medio de la sesión salsera que desató 'Callaíta'.

El espectáculo, que mañana tendrá su segunda vuelta en el mismo escenario antes de poner rumbo a Suecia, venía de haber aterrizado en Francia con una sola fecha en Marsella, la segunda mayor ciudad del país y serio rival futbolístico de París. Fue un antagonismo que Benito Antonio Martínez Ocasio no dudó en explotar en su beneficio, incitando a la grada a demostrar quiénes eran mejores, aunque la mayoría de mensajes de la noche fueron llamamientos a amarse y pasarlo bien. "Péguense a su pareja lo más que puedan, mientras más 'pegaos', más fuerte, más entusiasmo, este es el momento", clamó, siempre hablando en español, sin olvidarse de los que pudieran haber ido solos: "¡Abrácense a ustedes mismos!".

Sin invitado especial

En París se volvió a rodear de conjuntos musicales tradicionales de su país, como Los Pleneros de la Cresta, y de colaboradores como el grupo Chuwi, y desde su legendaria "casita" desplegó la parte más fiestera del recital con éxitos como 'Tití me preguntó', 'Yo perreo sola' o 'CAFé CON RON'.