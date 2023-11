Peso Pluma: de los escenarios a los videojuegos con “Peligro”

Previo a su presentación en los Latin Grammy este próximo 16 de noviembre en Sevilla, España, donde compartirá escenario con Eslabón Armado para interpretar el éxito que les dio la fama, el cantante mexicano se sumerge en el universo de los videojuegos, específicamente en el de Call of Duty.

Tal como lo hicieron sus colegas de Banda MS hace un año, el “Doble P” también ha decidido vincular su nombre a la popular franquicia. El artista protagoniza una colaboración con el videojuego por medio de un sencillo inspirado en Call of Duty: Modern Warfare III, la más reciente entrega del universo que tiene previsto su lanzamiento mundial el próximo 10 de noviembre.

El año pasado Activision marcó la pauta al incluir dicho tema musical en su plataforma del videojuego Call of Duty: Modern Warfare II, lo cual convirtió a Banda MS en pionera. Hoy, en la tercera entrega de la franquicia, el nombre de Peso Pluma se vincula con esta propuesta.

Peso Pluma, originario de Guadalajara, México, y uno de los artistas más influyentes de la juventud latina, es considerado la celebridad ideal para vincularse a esta franquicia.



“Latinoamérica es una región clave para Call of Duty, y continuaremos innovando para sorprender a la comunidad. Esta colaboración une el talento de Peso Pluma con la franquicia Call of Duty de una manera única”, explicó Rodrigo Pérez, Director de Gestión de Producto de Call of Duty Latinoamérica.