  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

"Malcolm el de en medio" confirma su regreso en abril de 2026

La serie de inicios de los 2000 vuelve a la pantalla con un Malcolm adulto y con una hija, que tras alejarse de su familia se ve arrastrado de nuevo al caos

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 12:27
Malcolm el de en medio confirma su regreso en abril de 2026

La serie regresará 20 años después de la séptima temporada emitida en 2006.

 Foto: Hulu

Los Ángeles, Estados Unidos.- Frankie Muniz se reencuentra con su familia televisiva en el primer avance de Malcolm in the Middle: Life Still Unfair ("Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta"), el regreso de la popular serie de principios de siglo a la pequeña pantalla, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril en la plataforma Hulu y Disney+.

“Malcolm in the Middle”, ¿con cuántos episodios nuevos regresa?


Vuelve la familia... y el caos

"Mi vida es fantástica ahora, solo tenía que alejarme de mi familia", dice Muniz en el tráiler publicado en el canal de YouTube de Hulu.

El actor, que interpreta al niño prodigio Malcolm en la serie, pronuncia la frase antes de que se sucedan una serie de escenas caóticas protagonizadas por sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

El adelanto muestra a Malcolm regresando a casa con su hija (Keeley Karsten) después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.

Además de las apariciones de Cranston y Kaczmarek, el tráiler muestra también a los hermanos del protagonista: Reese, interpretado por Justin Berfield; Francis, encarnado por Christopher Masterson; y Dewey, papel que asumió Caleb Ellsworth-Clark en reemplazo de Erik Per Sullivan, quien interpretaba al hermano menor en la serie original.

Malcolm in the Middle ("Malcolm el de en medio") se transmitió por Fox del 2000 al 2006 después de siete temporadas. La serie seguía la vida de una familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y que tenía un hijo brillante.

A lo largo de la historia la serie ganó siete Emmy y obtuvo siete nominaciones a los Globo de Oro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias