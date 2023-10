“Somos amigos”: Nicki Nicole habla de su relación con Peso Pluma

Comenzó diciendo que: “Imagínate su vos todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar que porque todos los días sales con un perro es normal ¿entendés? No estoy diciendo que seas un perro (Peso Pluma). Es como si alguien todos los días te ve con el mismo bolso, a eso me refiero. En un momento te van a decir ‘che, alto bolso’. Es lo mismo. Nosotros vamos juntos para todos lados”.

Este comentario ha causado revuelto entre los fanático del artista mexicano, muchos han reaccionado de manera enojada, debido que han determinado que la cantante sólo buscar incrementar su fama.

Para terminar de aclarar el tema, la misma Nicki Nicole en dicha entrevista dejó muy en claro que ambos son solamente amigos y que no le molesta que los medios hablen y digan que son pareja.

“A mi es algo que no me molesta, y la realidad es que somos amigos, está todo piola, y yo no tengo dramas ¿viste?”, exclamó la argentina.