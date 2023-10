Guitarras de Eric Clapton y Kurt Cobain en subasta en Estados Unidos

GARDENA, ESTADOS UNIDOS.- Dos guitarras eléctricas utilizadas por leyendas del rock como Kurt Cobain y Eric Clapton, con un precio estimado de hasta dos millones de dólares cada una, serán subastadas entre el 16 y el 18 de noviembre en el sur de Estados Unidos.



Una Gibson SG del británico Eric Clapton, apodada The Fool, está fuertemente asociada con la época del cantante como miembro de la banda Cream, en la que produjo uno de los sonidos más distintivos del rock.



Su decoración personalizada, de estilo psicodélico, convierte al instrumento en uno de los más reconocibles del rock y en un símbolo del denominado “Verano del amor”, el movimiento contracultural estadounidense de 1967 que marcó a toda una generación.



Clapton, cuyos riffs en canciones como Layla y Sunshine of Your Love le valieron la reputación de ser uno de los mejores guitarristas del mundo del rock y el blues, comenzó a utilizar el instrumento durante la primera gira de Cream por Estados Unidos.