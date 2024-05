Molly Ringwald de “El club de los cinco” revela que fue víctima de abuso

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Molly Ringwald, reconocida por su icónico papel en “El club de los cinco”, reveló que fue víctima de “depredadores (sexuales)” en sus exitosos años de juventud en Hollywood.

En una entrevista para WTF con Marc Maron la también cantante aseguró que pese a no ser una persona que salía a fiestas y demás, como las otras compañeras de su edad, abusaron de ella.

“No estaba interesada en salir a clubes. Me siento más social ahora que entonces. Era demasiado joven”, comentó Ringwald. “Se aprovecharon de mí. No puedes ser una joven actriz en Hollywood y no tener depredadores alrededor”, dijo en un tono tranquilo y jovial.