Spotify elige “Ella Baila Sola” de Peso Pluma como la canción global del verano

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- En el ocaso del verano, Spotify ha concluido su análisis de las canciones que conquistaron su escenario global durante el verano de 2023. Encabezando la tabla de la plataforma de streaming, con 367 millones de reproducciones, se encuentra la colaboración entre Peso Pluma y Eslabón Armado, “Ella Baila Sola”, el hit que ha marcado la escena regional mexicana. Los acordes de esta canción son una amalgama de promesas ascendentes: Peso Pluma, un artista de 24 años, y el cuarteto Eslabón Armado, todos ellos rondando los 20 años.

“Ella Baila Sola” se inmiscuyó en el top 10 de la lista Billboard, trascendiendo el género y se alzó como la primera canción regional mexicana en hacer eco en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Instagram

“Música Mexicana, en general, ofrece un rico tapiz cultural que toca la tradición, la emoción y la modernidad, por lo que es relacionable y emocionante para los oyentes de música latina y no hispanohablantes por igual. El fuerte atractivo de esta canción refleja el poder de la Música Mexicana, demostrando que su momento bajo el sol es más que una tendencia”, dijo Antonio Vázquez, Jefe Editorial Latino de Estados Unidos en Spotify a Variety. En esa línea, Where She Goes de Bad Bunny reclama el segundo escalón detrás de “Ella Baila Sola”, seguida por Seven (feat. Latto) de Jung Kook y Latto.

En la tercera posición se alza “Cruel” de Taylor Swift, quien ha anclado durante semanas en la cima de la lista Hot 100 Songs de Billboard. Y así, el ritmo del verano se esparce en matices variados. Dentro del ámbito estadounidense, las vibraciones country de “Last Night” de Morgan Wallen resuenan en la cúspide, marcando la primera ocasión en que una canción country alcanza tal distinción.

Las canciones más reproducidas del verano en Spotify

-“Ella Baila Sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma

-WHERE SHE GOES de Bad Bunny -Seven (feat. Latto) de Jung Kook, Latto -Cruel Summer de Taylor Swift

-La Bebe – Remix de Yng Lvcas y Peso Pluma -”Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny -Flowers de Miley Cyrus

-Daylight de David Kushner -Sprinter de Dave y Central Cee -As It Was de Harry Styles -Cupid – Twin de FIFTY FIFTY -LALA de Myke Towers -Kill Bill de SZA -Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” de Bizarrap, Peso Pluma -Vampiro de Olivia Rodrigo -Dance The Night (From Barbie The Album) de Dua Lipa -Classy 101 de Feid y Young Miko -”TQM” de Fuerza Regida -I Wanna Be Yours de Arctic Monkeys -Calm Down (con Selena Gomez) de Rema

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico