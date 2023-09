Para Chris Evans actuar no es una prioridad... ¿Se retira del cine?

Según el actor, pensar en la fama lo ha llevado a valorar que hay cosas más importantes, y que cuando no se presta tanta atención se pregunta, por ejemplo, “por qué existen los agujeros negros, me doy cuenta de que el hecho de que esté aquí es un milagro... Es decir, que cualquiera de nosotros esté aquí es de por sí algo increíble. Eso me provoca una sensación de profunda paz. Y entonces ya no pienso más ni me planteo más preguntas sobre mi carrera”.

Y aunque es uno de los protagonistas de una de las franquicias más taquilleras de la historia, él no se considera una estrella de cine, y admite que aunque le encanta actuar, “ tampoco es algo sin lo que no podría vivir”.

Y es por eso que dice que envidia a su perro Dodger, porque él no piensa en el ayer, tampoco le preocupa el mañana, “participa activamente del momento de una forma muy muy limpia. Puede sonar un poco simple, pero es como un pequeño maestro, ¿no? Es un pequeño ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo. Es tan honesto, tan puro, tan bueno. No tiene idea de que soy famoso. Ni idea. Y no puede saberlo, es algo hermético. Quiero decir que él es famoso y nunca lo sabrá. No puede, es un rasgo de carácter impenetrable. No le puede corromper”.

Y recuerda que en ese punto de su trayectoria no sabía si se estaba acercando o alejando de sí mismo, “y algo dentro de mí me decía que me estaba distanciando, que había algo en esta industria que no era sano”.

Cuando negoció con Marvel su papel como Capitán América puso en una balanza los pros y los contras.

Entre los pros estaba que podría cuidar de su familia económicamente hablando, entre los contras estaba “que me sentiría muy, muy infeliz con la fama y la pérdida de control”... Finalmente terminó siendo el Capitán América, a pesar de todo.

Y así se conectó con un personaje que interpretó por casi una década, tanto que aún no logra responder si es capaz de desvincularse del personaje, pero a veces siente que todo lo ha visto desde afuera.

Once película de Marvel en nueve años, parece que dejaron cansado al actor, que no sueña con volver, al menos no ahora, porque “ahora lo que me planteo es: ¿en qué época del año vamos a rodar?... ¿Me voy a perder el otoño? No quiero perderme el otoño. Sólo me quedan unos cuantos”.

Y añade que “no quiero perder demasiado tiempo en esta industria, pero eso tampoco suena bien. No quiero ocupar demasiado espacio en una industria en la que ya he invertido 20 años... A veces leer un guión es lo último que me apetece”.

Tras un 2022 en el que estuvo inmerso entres proyectos cinematográficos, 2023 ha sido su año de descanso, y dice que se ha sentido “encantado”.

A pesar de sus discrepancias con la fama y todo lo que ha trabajado, dice que “tal vez” vuelva a Marvel. No cierra la puerta del todo, “nunca diría nunca porque fue una experiencia maravillosa y es algo que aprecio mucho y de lo que estoy muy orgulloso... Pero no me gustaría que pareciera que lo hago por dinero, o si veo que no está a la altura de las expectativas o si sintiera que no está conectado con lo original”.

No obstante, admite que de momento no lo haría, “además, espero dedicar menos tiempo a la interpretación en mi vida. Tengo muchos otros intereses. Mira, tampoco es que haya alcanzado ninguna cima en el mundo del cine. No tengo ningún Oscar y mi nombre no se encuentra entre los que sí están ahí arriba. Pero, al mismo tiempo, también me siento muy satisfecho”.

En cualquier momento Evans podría considerar que su camino como actor acaba ya... O también podría pensar que aún falta lograr o alcanzar algo.

Chris Evans piensa mucho...