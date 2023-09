Katy Perry se suma a la tendencia: vende los derechos de todo su catálogo musical

Este incluye álbumes tan exitosos como One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile, convirtiéndolo en uno de los repertorios más destacados de la industria musical contemporánea. Para asegurarse estos derechos, Litmus Music desembolsó la impresionante suma de 225 millones de dólares.

Es notable mencionar que la venta de derechos de canciones ha cobrado popularidad en 2023.



Katy Perry sigue los pasos de Justin Bieber, quien anunció en febrero un acuerdo con Hipgnosis Song Fund por aproximadamente 200 millones de dólares.



Además, la banda de rock progresivo Yes, conocida por éxitos como Owner of a Lonely Heart y Love Will Find a Way, vendió los derechos de sus primeros 12 álbumes de estudio a Warner Music Group en enero de este año.



En las mismas fechas, Robby Krieguer, guitarrista, y los encargados de la herencia del tecladista Ray Manzarek (ambos miembros de The Doors), también vendieron sus participaciones en la banda a Primary Wave Music.