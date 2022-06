Aseguran que Pablo Montero quedó mal en bioserie de Vicente Fernández por su alcoholismo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La bioserie -no autorizada- de Vicente Fernández fue un éxito rotundo, por lo que la producción decidió comenzar la grabación de la segunda temporada, sin embargo, han tenido varios problemas con la participación del protagonista, quien supuestamente es alcoholico.

Así lo reveló Juan Osorio, productor de Televisa, quien durante una entrevista con ‘De primera mano’ reveló que la carrera del actor Pablo Montero está en riesgo, pues no ha puesto su mayor esfuerozo y ha quedado mal en las grabaciones de ‘El Último Rey’.

“Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad y si no tienes la convicción, el valor, de decir esto no más en mi vida. Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil”, dijo Osorio.

