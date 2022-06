Tiktoker hondureño la “Bicha Catracha” gana premio a Personaje Latino del Año en EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El reconocido tiktoker hondureño, Fredy Rodríguez, mejor conocido en las redes sociales como la “Bicha Catracha” recibió un premio durante la gala de los Tiktok Latin Awards 2022.

El creador de contenido fue homenajeado con el galardón a Personaje Latino del Año, gracias a los personajes cómicos que interpreta en cada uno de sus videos, siendo el de “la Katherine” el más popular.

El joven anunció su logro a través de sus redes sociales, donde escribió: “Bichas, nos ganamos un premio. Estoy que no me lo creo, bichas. Dios me dio la capacidad de soñar y también la oportunidad de lograr esos sueños. Gracias a Dios”.

El tiktoker aprovechó para agradecer a sus seguidores, pues reconoció que sin ellos no habría sido posible viajar a Nueva York para recibir el premio. Además, dijo estar representando a Honduras por todo lo alto.

La publicación del creador de contenido se llenó de reacciones y mensajes de felicitaciones donde también recibió el agradecimiento de sus seguidores por siempre sacarles una sonrisa.

