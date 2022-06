J Balvin tras polémica con Nodal: “Hice mi chiste sin mala intención”

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Luego de recibir disculpas públicas de parte de Christian Nodal por lanzar la tiradera “Girasol” en su contra, el colombiano J Balvin se pronunció por primera vez ante la polémica que protagonizó.

“Y lo de Nodal, obviamente no soy nadie para juzgarlo, estaba pasando un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

El colombiano dejó claro que no tienen resentimientos con Nodal y que él no es nadie para juzgarlo por haber sacado su “odio” contra él.

Agregó: “Paz, yo no soy nadie para juzgar a quien y no soy el dueño de la verdad, ni nunca lo seré. Entonces, hágale parcero que todo bien. Aquí estamos es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”.

Finalizó diciendo: “El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Fue un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nadie y que fue real y no mintió. No mintió en nuestra conversación”.

Polémica

La polémica entre Nodal y Balvin comenzó cuando el intérprete de “José” publicó una fotografía de él y Nodal con un look muy similar y donde escribió “Encuentra las diferencias”.

Esto habría provocado el enojo del mexicano, que de inmediato arremetió contra él por burlarse públicamente de él en un momento en que está pasando por muchas cosas en su vida y lo único que quiere es seguir adelante.

La broma de Balvin no quedó ahí y hasta hizo mofa de los tatuajes que tenía Nodal de Belinda y de una vez que no pudo llegar a un concierto en Medellín.

Nodal sacó una tiradera de 5 minutos con 41 segundos, en el que el exprometido de Belinda le recuerda a Balvin el poco talento que tiene “Tú eres un chiste, cab..., cada que intentas cantar, Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, dice una de las frases.

Además, se burló de los nombres de los álbumes y de la poca empatía que tiene con los demás. De igual forma menciona que le da “asco” que en pleno siglo 21 esclaviza a las mujeres como perras.

“Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar, tienes treinta y siete años, y aún no logras madurar, el respeto es algo que el dinero no puede comprar”, menciona en otra lírica.

Disculpas

Sin embargo, Nodal reflexionó y le pidió disculpas durante un concierto y admitió que cometió un error.

“Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho, somos solo una raza, somos la raza humana. No hay que ser un mie...a, entienden. No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todos se cumplan.

Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo. Yo la he cagado muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación yo lo arreglé”, dijo ante los miles de sus seguidores.

“Les pido un favor, esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierda que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano”, mencionó.

Además, reiteró: “No es para Balvin, Balvin solamente era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo. Es todo, pero él y yo ya la arreglamos. No es Balvin, es el mundo”.

