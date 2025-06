Honduras vence a Islas Caimán y se mete a la última ronda de la Eliminatoria Mundialista

11:50 PM- La Bicolor tiene tres victorias consecutivas en los últimos tres juegos ante rivales de ultramar. La única selección que logró un empate contra la H fue Curazao, el 2-2 en las clasificatorias para Alemania 1974 en la fecha 4 de la hexagonal final, en el Sylvio Cator de Puerto Príncipe.

11:20 AM- El director técnico de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda, habló previo al duelo ante Islas Caimán por la eliminatoria de Concacaf y dejó claro que no será fácil enfrentar a Islas Caimán, más allá de que se piense que jugar ante equipos del caribe no debería ser muy complicado para la H. “Nosotros debemos respetar siempre a los rivales- No somos menos que nadie, pero tampoco hay que subvalorar a nadie, sentenció.

11:10 AM- Esta es la primera vez en la historia que la Bicolor se ve las caras ante Islas Caimán.

11:00 AM- Bienvenidos al minuto a minuto del vibrante choque por la Eliminatoria Mundialista entre Honduras e la selección de Islas Caimán.

