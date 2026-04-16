Olivia Rodrigo reaparece en Los Ángeles junto a Cameron Winter cuatro meses después de su ruptura

Los Ángeles, Estados Unidos.- Olivia Rodrigo fue fotografiada el martes por la noche cenando en Los Ángeles con Cameron Winter, vocalista del grupo indie Geese.
Ambos vistieron de forma informal y se mostraron animados durante el paseo de regreso al automóvil tras la cena.Winter es el frontman de una banda de rock formada en Brooklyn en 2016, que ganó relevancia masiva con su disco Getting Killed, publicado en 2025 y actualmente en gira. Su historial sentimental no ha trascendido públicamente.
La aparición llega cuatro meses después de que Rodrigo y el actor británico Louis Partridge pusieran fin a una relación de dos años. Según informó el diario The Sun en diciembre pasado, el entorno de ambos recibió la noticia con sorpresa.
Una fuente cercana señaló en aquel momento que la decisión de separarse respondía a un periodo de dificultad mutua. La propia cantante habría mostrado su estado de ánimo en una reunión navideña en Londres organizada por Lily Allen.
Rodrigo y Partridge hicieron su primera aparición oficial como pareja en el Festival de Cine de Venecia en 2024, tras ser vistos juntos por primera vez en Halloween de 2023. Antes de esa relación, la ganadora del Grammy mantuvo vínculos sentimentales con el DJ Zack Bia, el productor Adam Faze y el actor Joshua Bassett.