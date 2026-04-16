Olivia Rodrigo reaparece en Los Ángeles junto a Cameron Winter cuatro meses después de su ruptura

Los Ángeles, Estados Unidos.- Olivia Rodrigo fue fotografiada el martes por la noche cenando en Los Ángeles con Cameron Winter, vocalista del grupo indie Geese.

Ambos vistieron de forma informal y se mostraron animados durante el paseo de regreso al automóvil tras la cena.Winter es el frontman de una banda de rock formada en Brooklyn en 2016, que ganó relevancia masiva con su disco Getting Killed, publicado en 2025 y actualmente en gira. Su historial sentimental no ha trascendido públicamente.