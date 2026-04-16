Dipampco hace llamado urgente a compañías telefónicas para mejorar filtros de venta de chip

Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones realizadas por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), revelan que el 99% de las extorsiones cometidas por estructuras criminales, se practican utilizando un teléfono celular para realizar la llamada de amenaza. Este flagelo de la extorsión continúa como una carcoma en el país, debido a que los filtros de las compañías de telefonía celular no son lo suficientemente rigurosos, y los chip o simcard, se siguen vendiendo como "pan caliente", en las calles de Honduras, sin que haya un control estricto. Es por ello, que esta agencia de seguridad del Estado, la Dipampco, hace un llamado enérgico a las dos compañías de telefonía móvil que operan en Honduras, para que refuercen y apliquen los controles debidos, y que los chip ya no sean vendidos sin tener la seguridad de a quién se les está vendiendo.

Mario Fu, portavoz de la Dipampco, puso en contexto que "desde la Dipampco se están haciendo grandes esfuerzos para tratar de reducir y neutralizar esta actividad ilícita que tanto daño le hace a la economía del país. Sin embargo, continúan existiendo algunos aspectos que limitan en gran manera poder alcanzar mejores resultados en cuanto al combate de la extorsión".

Fu explicó que durante el gobierno anterior, se envió al Congreso Nacional (CN) un pliego de reformas y regulaciones que podrían y deberían ponerse en marcha, con el objetivo de colaborar a reducir la incidencia de la extorsión, y esa parte estratégica tiene que ser el aporte de regulación por parte de las telefónicas, en la venta de chip.



Teléfono, pieza clave

"El 99% de las extorsiones en Honduras se cometen utilizando un teléfono móvil. ¿Qué es lo que hacen estos individuos una vez que adquieren una de estas líneas telefónicas sin ningún tipo de registro al comprador? Aperturbar una cuenta en las plataformas de mensajería instantánea y una vez ellos aperturan las cuentas de WhatsApp o en cualquier otra plataforma de mensajería instantánea, generan las llamadas y los mensajes extorsivos contra las víctimas", detalló Mario Fu. Cuando las víctimas de extorsión, a nivel nacional, deciden interponer la denuncia en la Dipampco, proporcionan el número de teléfono celular del que están recibiendo las amenazas. Cuando los investigadores inician con los procesos de investigación de cada caso, se dan cuenta que esa línea telefónica no tiene ningún tipo de registro al portador, lo que representa un reto en materia de investigación para lograr dar con el individuo que está generando esta extorsionando.

El portavoz señaló que "es por ello que nosotros instamos a las autoridades, para que de una vez por todas logren establecer mecanismos que permitan regular la comercialización y distribución de estas líneas telefónicas".

Recientemente la Dipampco hizo un ejercicio para evidenciar la forma fácil en la que se adquieren los chip telofónicos, y en 72 horas lograron adquirir más de 350 líneas telefónicas, sin ningún tipo de registro por parte de las compañías de telefonía celular.

Billeteras electrónicas

Desde la Dipampco también alertaron al gobierno, pero sobretodo a las telefónicas, a que se regule y se tengan filtros aún más estrictos, con la creación de las billeteras electrónicas y de las mismas transferencias bancarias.