Menores y jóvenes, los que más extorsionan en Honduras: “Los niños son utilizados”

1

Tegucigalpa, Honduras.- Un documento anónimo, amenazándolo de pagar 5,000 lempiras al mes o formar parte de la lista de hondureños que perdieron la vida por la extorsión, obligó a William a cerrar su negocio. No solo eso, también huyó del país.

2

Tenía un pequeño gimnasio en una colonia capitalina, pero —como pudo— vendió todo el equipo y compró un boleto de avión para emigrar a España.

3

Por su caso, no hay detenidos, pese a que interpuso una denuncia, no solo informando sobre el papel encontrado en su negocio, sino sobre una serie de mensajes de texto amenazantes.

4

“Yo me fui de Honduras porque me estaban extorsionando y no tenía para pagar, por eso estoy pidiendo asilo en España”, contó el joven en diálogo con EL HERALDO Plus.

5

No sabe quiénes fueron, pero en el país dar con los extorsionadores es cada vez más fácil. Entre 2015 y noviembre de 2024, más de 4,200 personas fueron denunciadas ante el Ministerio Público por este delito, pero la cifra venía en picada, indican los reportes facilitados a través de la solicitud SOL-MP-2912-2024.

6

Los adolescentes y jóvenes todavía son presa fácil para cometer este delito, pues los datos dicen que casi el 15% de los denunciados y procesados tenían entre 12 y 17 años.

7

Cuatro de cada diez (41%, específicamente) tenían de 18 a 25 años. Mientras que el 28% estaba en el rango de 26 y 35 años, indican los reportes procesados por este medio.

8

Es decir, más del 80% de los denunciados por extorsión eran menores, adolescentes y jóvenes.

9

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se tenía registro de las edades de los requeridos (más de 3,500 casos).

10

Desde la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) dijeron que los menores de edad son usados por estructuras criminales para extorsionar, por lo que también son “víctimas”.

11

Se refirió al hecho de que al ser detenidos no son acusados por el delito, sino que están en conflicto por la ley, es decir, que cometieron una falta.

12

En estos casos, los niños y adolescentes mayores de 12 años son enviados a centros de menores infractores, donde un juez decide el tiempo que pasará allí o si les dan medidas sustitutivas distintas a la privación de libertad.

13

“Muchas veces es porque ellos los obligan nuevamente a tener que volver a pedir extorsión, siempre desde el hecho de que son las víctimas, porque son utilizados para estos fines y, por otro lado, también que un niño representa un riesgo menor para una persona que es extorsionada, que normalmente las edades de las personas que extorsionan están entre los 31 a los 50 años”, aseguró Edgardo Molina, coordinador del Proyecto Binacional de Migración de Coiproden.

14

Molina lamentó que estos menores son reclutados por maras y pandillas, quienes los obligan a cometer ilícitos y, en otros casos, a emigrar a lo interno de Honduras o al extranjero.

15

“El llamado es a la articulación de estos espacios de participación ciudadana, a la protección directa por parte de la familia y también de las redes comunitarias para que el niño y la niña esté protegido de este flagelo, de este delito, y que esté ocupado en otras cuestiones que le puedan abonar más a su vida”, sugirió el experto en temas de niñez.

16

Según un análisis de datos realizado por EL HERALDO Plus en 2022, el 30% de los menores infractores son detenidos por acciones relacionadas a la extorsión.