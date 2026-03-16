Todo lo que pasó en la fiesta de Vanity Fair después de los Oscar 2026

La noche de los Oscar tiene dos actos. El primero transcurre bajo los focos del Dolby Theatre, con sus discursos medidos y su protocolo inamovible
El segundo, más libre y menos documentado, se traslada cada año a la fiesta que organiza Vanity Fair, la cita más disputada del calendario hollywoodiense.
En la edición de 2026, la revista eligió las nuevas Galerías David Geffen del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles como escenario, y el resultado fue una velada en la que el arte contemporáneo convivió con el tequila de Olivia Rodrigo, los pasos de baile de Mick Jagger y el abrazo entre Jessie Buckley y Paul Mescal, que pocas horas antes habían compartido nominaciones y ahora compartían la celebración.
Jessie Buckley llegó a la fiesta como lo que acababa de convertirse: la primera mujer irlandesa en ganar el Oscar a mejor actriz.
Lo había hecho por Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell sobre el matrimonio Shakespeare y la pérdida de un hijo, y había cerrado su discurso en el Dolby Theatre con unas palabras en gaélico como homenaje a su país de origen.
Michael B. Jordan, ganador del Oscar al mejor actor por su actuación que acabó imponiéndose a Timothée Chalamet en los últimos días de votación, se presentó en la fiesta con la estatuilla en la mano.
Chalamet también estuvo en el LACMA, acompañado de Kylie Jenner y de su hermana Pauline, completando así una noche que para el actor de Marty Supreme resultó más generosa en compañía que en premios.
Jacob Elordi, nominado por primera vez al Oscar por Frankenstein, mantuvo una larga conversación con Teyana Taylor, que había asistido a la ceremonia como candidata a mejor actriz de reparto y protagonizó uno de los recorridos de moda más comentados de la velada.
Olivia Rodrigo fue otra de las presencias destacadas, vestida con un diseño mini de Saint Laurent by Anthony Vaccarello y fotografiada en distintos momentos de la noche brindando con tequila.
Elle Fanning, también nominada esa misma noche, fue captada en un registro más informal comiendo una hamburguesa.
Kim Kardashian acudió junto a su madre Kris Jenner, y Nicole Kidman fue fotografiada junto al director de Vanity Fair, Mark Guiducci. Priyanka Chopra asistió con su marido Nick Jonas
En la pista de baile, Mick Jagger compartió protagonismo con el músico Jon Batiste, mientras que Usher bailó junto a su esposa Jennifer Goicoechea en una de las imágenes más circuladas de la noche.
Jane fonda, por su parte, lució desenfadada.