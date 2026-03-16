Todo lo que pasó en la fiesta de Vanity Fair después de los Oscar 2026

En la edición de 2026, la revista eligió las nuevas Galerías David Geffen del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles como escenario, y el resultado fue una velada en la que el arte contemporáneo convivió con el tequila de Olivia Rodrigo, los pasos de baile de Mick Jagger y el abrazo entre Jessie Buckley y Paul Mescal, que pocas horas antes habían compartido nominaciones y ahora compartían la celebración.