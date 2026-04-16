Entre cámaras y naturaleza: así era Fernando Durón, el ingeniero asesinado en la Kennedy

Fernando Durón Velásquez, ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Agricultura y amante de la fotografía, murió la noche del miércoles -15 de abril- tras ser atacado a disparos en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, en un intento de asalto.
Durón fue interceptado por sujetos armados en la quinta entrada de ese sector de la capital, alrededor de las 9:00 de la noche, cuando se transportaba en su motocicleta.
De acuerdo con la información preliminar, los desconocidos intentaron despojarlo de sus pertenencias y del vehículo, lo que derivó en el ataque armado.
El ingeniero habría intentado huir de los asaltantes; sin embargo, estos le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido.
Una de las balas le perforó un pulmón, lo que provocó su fallecimiento minutos después de haber ingresado al Hospital Escuela.
En redes sociales Durón reflejaba una vida marcada por su pasión por la fotografía.
Sus perfiles estaban repletos de imágenes captadas por él mismo, evidenciando su interés por retratar distintos escenarios.
Entre sus principales enfoques destacaban los animales, desde cocodrilos y monos hasta tortugas, mostrando su afinidad por la fauna.
También dedicaba su lente a paisajes naturales, capturando amaneceres, montañas y otros entornos que evidenciaban su conexión con la naturaleza.
Además, compartía fotografías de su trabajo como ingeniero agrónomo, lo que reflejaba el compromiso y entusiasmo que mantenía por su profesión.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas bajo las que ocurrieron los hechos.
Las autoridades policiales mantienen el caso bajo investigación y ya realizan las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los autores del crimen.