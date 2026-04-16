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Entre cámaras y naturaleza: así era Fernando Durón, el ingeniero asesinado en la Kennedy

Fernando Durón Velásquez, ingeniero en Agronomía y apasionado por la fotografía y los animales, murió tras ser atacado a disparos en la colonia Kennedy durante un intento de asalto

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 11:57
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Fernando Durón Velásquez, ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Agricultura y amante de la fotografía, murió la noche del miércoles -15 de abril- tras ser atacado a disparos en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, en un intento de asalto.

 Foto: redes sociales
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Durón fue interceptado por sujetos armados en la quinta entrada de ese sector de la capital, alrededor de las 9:00 de la noche, cuando se transportaba en su motocicleta.

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De acuerdo con la información preliminar, los desconocidos intentaron despojarlo de sus pertenencias y del vehículo, lo que derivó en el ataque armado.

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El ingeniero habría intentado huir de los asaltantes; sin embargo, estos le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

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Una de las balas le perforó un pulmón, lo que provocó su fallecimiento minutos después de haber ingresado al Hospital Escuela.

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En redes sociales Durón reflejaba una vida marcada por su pasión por la fotografía.

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Sus perfiles estaban repletos de imágenes captadas por él mismo, evidenciando su interés por retratar distintos escenarios.

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Entre sus principales enfoques destacaban los animales, desde cocodrilos y monos hasta tortugas, mostrando su afinidad por la fauna.

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También dedicaba su lente a paisajes naturales, capturando amaneceres, montañas y otros entornos que evidenciaban su conexión con la naturaleza.

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Además, compartía fotografías de su trabajo como ingeniero agrónomo, lo que reflejaba el compromiso y entusiasmo que mantenía por su profesión.

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Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas bajo las que ocurrieron los hechos.

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Las autoridades policiales mantienen el caso bajo investigación y ya realizan las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los autores del crimen.

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