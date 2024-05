Olivia Munn está documentando su lucha contra el cáncer “por si no sobrevive”

En una entrevista para Good Morning America la intérprete de Psylocke en “ X-men : Apocalipsis” explica que su hijo Malcolm es la motivación detrás de las filmaciones, porque “si no lo consiguiera, querría que mi hijo, cuando fuese mayor, supiera que luché por estar aquí. Que me esforcé al máximo. Quieres que la gente de tu vida, la gente que quizá no entiende lo que está pasando, sepa que hiciste todo lo que pudiste para estar aquí”.

La intérprete de 43 años aún está en medio de su proceso de recuperación luego de haber sido diagnosticada con un cáncer “agresivo y de rápido movimiento” en sus dos senos.

Hace unos dos meses, la actriz de Iron Man dio a conocer al público, por medio de su cuenta de Instagram, el giro que había tomado su vida tras la detección del padecimiento.

“En los últimos diez meses he tenido cuatro operaciones, muchos días en la cama y no puedo contabilizar cuánto he aprendido sobre el cáncer, sus tratamientos y las hormonas. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no tengo tiempo para ello, porque estoy concentrada en que las emociones no afecten a mi capacidad para estar con la cabeza despejada”