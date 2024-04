Olivia Munn comparte detalles de su proceso contra el cáncer de mama

“Te das cuenta de que al cáncer no le importa quién eres; No importa si tienes un bebé o si no tienes tiempo. Viene hacia ti y no tienes más remedio que afrontarlo de frente”, continuó.

“En los últimos diez meses he tenido cuatro operaciones, muchos días en la cama y no puedo contabilizar cuánto he aprendido sobre el cáncer, sus tratamientos y las hormonas. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no tengo tiempo para ello, porque estoy concentrada en que las emociones no afecten a mi capacidad para estar con la cabeza despejada”

“No habría encontrado mi cáncer hasta dentro de un año, en mi próxima mamografía programada, excepto que mi obstetra y ginecólogo, el Dr. Thaïs Aliabadi, decidió calcular mi puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama. El hecho de que lo hiciera me salvó la vida”, cita el comunicado.

“Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente”, escribió. “Soy suertuda. Lo descubrimos con tiempo suficiente para que tuviera opciones”.

Munn manifestó que se sometió a una doble mastectomía 30 días después de su biopsia.