Marvel ajusta su calendario televisivo: Nuevas fechas para Agatha, Echo y X-Men ‘97

‘What If...?’ Echo y Agatha: Coven of Chaos, ahora renombrada como Agatha: Darkhold Diaries , son algunos de los títulos que han recibido nuevas fechas. Este cambio se produce en medio de las huelgas en Hollywood y un declive general en Disney+.

El año 2023 promete estar lleno de programas, con cinco en desarrollo (solamente la Invasión Secreta en primavera, Loki en octubre y la segunda temporada de What If...? permanecen intactas en comparación con el plan del año pasado).

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la segunda temporada de Loki será el único programa que se estrenará este otoño y debutará en Disney+ el 6 de octubre.

Las expectativas siguen siendo elevadas para esta serie protagonizada por Tom Hiddleston y Owen Wilson, que se centra en líneas de tiempo alternativas. El tráiler de la segunda temporada tuvo el mayor debut digital de cualquier tráiler de una serie de Disney+, y la primera temporada sigue siendo la serie de Marvel más vista en la plataforma.

La segunda temporada de la serie animada ganadora del Emmy What If...? debutará alrededor del día de Navidad, aunque es importante señalar que el programa animado no tiene una temática navideña.