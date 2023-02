“Porque ni él me suelta a mí, ni yo lo suelto a él”: Video de Yailin causa polémica tras separación con Anuel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pasado 9 de febrero Anuel AA anunció su separación con su esposa, Yailin ‘La más viral’, luego de ocho meses de matrimonio y una hija en camino. Desde entonces, los ojos de la prensa y de sus fans están puestos en la reacción de la joven dominicana y en el comportamiento del cantante, a pocas semanas para que nazca la pequeña, que será llamada Cattleya.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

“Yo y Yailin ya no estamos juntos, por cosas de la vida. No vamos a estar hablando ni haciendo circo”, dijo el puertorriqueño en un video en el que no dio mayores detalles de la ruptura, pero pidió apoyo para su esposa en este momento de su vida y en su carrera artística.

La noticia causó gran preocupación, pues muchos no esperaban que el amor durara tan poco en la joven pareja, sobre todo porque en redes sociales se profesaban la intensión de estar juntos toda la vida y ambos publicaron en el pasado videos que hoy son usados para reclamarles lo pronto que olvidaron lo que se prometieron.