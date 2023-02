Piqué habla de su relación con Clara Chía: “Soy una marioneta”

BARCELONA, ESPAÑA.- El exjugador de Barcelona, Gerard Piqué, está hablando cada vez más de la relación que tiene con su novia Clara Chía Martín. Esta vez lo hizo durante una de sus transmisiones de Twitch donde reveló que su actual pareja se encarga de algunos aspectos de su vida como su vestimenta.

En la transmisión, el influencer Ibai Llanos resaltó el gran estilo que tiene el exfutbolista por lo que le pidió que modelara frente a las cámaras su look.

Piqué llevaba puesto un conjunto de pantalón y camisa color beige de la marca Prada que combinó con unos tenis blancos y negro.

Los presentes en el programa aseguraron que no cualquiera utilizaba ese look e incluso afirmaron que su estilo era muy de Estados Unidos, por lo que el ex de Shakira respondió: “Aquí cada uno es libre de vestirse como quiera”.