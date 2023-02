Bajo la lluvia y solos, el video por el que le llueven críticas a Piqué como padre

Se trata del momento en que el ex de Shakira pasa a dejar a sus hijos, Sasha y Milan, a la casa de la cantante luego de pasar un tiempo con ellos.

BARCELONA, ESPAÑA .- Gerard Piqué no deja de estar en la polémica tras su separación de Shakira y su nuevo romance con Clara Chía.

Y aunque claramente se ve que el pequeño Sasha va saltando alegremente a tocar el timbre de su casa y no parece estar pasando un mal rato, el chico avanza en medio de una fuerte brisa que incluso mueve sus pantalones, según se muestra en un video que captó el momento.

Segundos después aparece su hermano mayor cargando, o más bien halando, un bolso para ingresar a la casa donde viven con la intérprete de “Monotonía”.

Las imágenes no fueron del agrado de algunos internautas que le critican al futbolista por no acompañar a sus hijos hasta la puerta y esperar que estos ingresen. Además enfatizaron que el menor de los hermanos Piqué no llevara abrigo en ese clima.