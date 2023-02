Anuel AA confirma separación con Yailin ‘La más viral’ a semanas del nacimiento de su hija

“Yo y Yailin ya no estamos juntos, por cosas de la vida. No vamos a estar hablando ni haciendo circo”, dijo Anuel en un video que fue publicado por el programa “El Gordo y la Flaca”.

Ahora, a pocas semanas de que nazca su hija, Cattleya, Anuel confesó que los recientes rumores de una separación con Yailin ‘La más viral’ son reales y dejó claro que ya no están juntos.

“Apóyenla de verdad, está trabajando y es la madre de mi hija... Como sea es mi familia y siempre será mi familia”, enfatizó.

“Va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña. Apóyenla, ¿entiendes lo que digo?, ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”, insistió.

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya”, agregó, como dando a entender que no jugó con ella y su amor fue real.