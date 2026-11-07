Netflix renueva Nobody Wants This para una cuarta temporada

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras el buen comportamiento que han tenido los números en las tres temporadas estrenadas de Nobody Wants This, Netflix ha decidido renovar para una cuarta entrega la serie protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody. La noticia llega a dos semanas del estreno de la tercera temporada, la plataforma ha destacado la conexión que ha tenido el público con esta historia de dos personajes contrastantes, pero unidos por el amor.

"Estamos muy felices y emocionados de hacer otra temporada de nuestro programa favorito de televisión, que, casualmente, es el que dirigimos", expresaron los cocreadores y productores ejecutivos Erin Foster, Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan. Por otra parte, Tracey Pakosta, vicepresidenta de series de comedia de Netflix en Estados Unidos, calificó la producción como un fenómeno cultural y destacó la capacidad de su equipo creativo para hacer crecer la historia junto con su audiencia.

Un amor que sigue conquistando

El desempeño de Nobody Wants This ha respaldado la decisión de Netflix. Según cifras recogidas por Variety, la producción acumula 78.5 millones de visualizaciones entre sus tres temporadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera entrega debutó en la plataforma en 2024, y logró permanecer ocho semanas en el top diez global de la plataforma, y se colocó como una de las series en inglés más vistas. En 2025 Netflix estrenó la segunda entrega, que bajó a cuatro semanas su clasificación en el top de popularidad. La tercera entrega llegó el 22 de octubre de 2026 y retomó la historia de Joanne, una presentadora de pódcast agnóstica interpretada por Bell, y Noah, un rabino al que da vida Brody. No obstante, esta temporada hoy no figuraba en el top diez de las más populares de Netflix.

Así va la historia