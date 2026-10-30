Netflix apuesta por Donald Glover para llevar PUBG a la televisión

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix prepara una serie de acción real basada en PUBG, el videojuego que desde 2017 deja caer a 100 jugadores en una isla hasta que queda un solo ganador. Donald Glover la protagonizará, la escribirá junto a su hermano Stephen y, de acuerdo con Deadline, también la dirigirá. El anuncio se hizo ayer y la plataforma lo ubica en fase de desarrollo, una etapa en la que aún no se conocen la trama, otros integrantes del reparto ni una fecha de estreno. Glover, ganador del Emmy, figura además como productor ejecutivo. Lo acompañan en ese rol Michael Schaefer, de Neon TV; Fam Udeorji, de Gilga; y Taeseok Jang y Sujin Lee, de LV3H, la división de entretenimiento de Krafton, la empresa surcoreana que publica el juego. Según Deadline, el proyecto cobró forma tras largas negociaciones.

El actor y músico llega con un historial que incluye Atlanta, la serie de FX que creó, y Community, además de Mr. & Mrs. Smith, para Prime Video. Stephen Glover participó en la creación de Atlanta y ya había colaborado con su hermano en Swarm y en la película Guava Island. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse PUBG, que originalmente se llamó PlayerUnknown’s Battlegrounds, salió en acceso anticipado en marzo de 2017 y tuvo su lanzamiento completo en diciembre de ese año.

Detrás del diseño estuvo el irlandés Brendan Greene, quien ya había trabajado modos de batalla campal en otros títulos antes de que la surcoreana Bluehole, hoy Krafton, lo contactara. Desde enero de 2022 es gratuito en todas las plataformas. El juego, con todo, carece de una narrativa central, un vacío que la serie tendrá que llenar con personajes y conflicto propios.