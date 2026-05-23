Luto en el rock: Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd

Londres, Reino Unido.- Su amistad con David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, inició cuando tenían 17 años. Él lo llevó a ser parte de la banda, cuando Pink Floyd no había probado el éxito masivo que logró posteriormente. Pero esa complicidad musical ha terminado, Dick Parry ha muerto. Parry fue el encargado de interpretar los solos de saxofón tenor y barítono más famosos de la banda.

Son inolvidables sus aportaciones en el álbum The Dark Side of the Moon (1973), en los temas Money y Us and Them, así como en Shine on you Crazy Diamond. "Su sensibilidad y tono hacen que su saxo sea inconfundible", expresó David Gilmour al despedir a su amigo de la juventud, destacando la huella imborrable que dejó en sus composiciones. El talento de Parry también acompañó a otras bandas, como The Who, en sus giras entre 1979 y 1980, y colaboró con otros artistas.

Del campo a los escenarios