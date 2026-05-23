Luto en el rock: Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd

Londres, Reino Unido.- Su amistad con David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, inició cuando tenían 17 años. Él lo llevó a ser parte de la banda, cuando Pink Floyd no había probado el éxito masivo que logró posteriormente.
Pero esa complicidad musical ha terminado, Dick Parry ha muerto.
Parry fue el encargado de interpretar los solos de saxofón tenor y barítono más famosos de la banda.
Son inolvidables sus aportaciones en el álbum The Dark Side of the Moon (1973), en los temas Money y Us and Them, así como en Shine on you Crazy Diamond.
"Su sensibilidad y tono hacen que su saxo sea inconfundible", expresó David Gilmour al despedir a su amigo de la juventud, destacando la huella imborrable que dejó en sus composiciones.
El talento de Parry también acompañó a otras bandas, como The Who, en sus giras entre 1979 y 1980, y colaboró con otros artistas.
Del campo a los escenarios
La historia de Parry también estuvo marcada por un largo alejamiento de los escenarios. Durante un período prolongado, el músico vendió sus instrumentos, dejó de tocar por completo y se dedicó a trabajar como herrador de caballos en el campo.
Su regreso a la música fue casi fortuito. En 1994, gracias a una tarjeta navideña, Gilmour restableció el contacto con él y lo invitó a una prueba para el álbum The Division Bell. El guitarrista relató que bastó con que Parry tocara solo tres frases para que la banda decidiera de inmediato que no hacía falta buscar a nadie más; su magia seguía intacta. A partir de ahí, grabó el tema Wearing the Inside Out y se sumó a la multitudinaria gira mundial de ese año.
Además de sus colaboraciones de estudio, Parry se mantuvo ligado a los proyectos en solitario de Gilmour, participando de forma destacada en la gira On an Island de 2006 junto al fallecido tecladista Rick Wright. También formó parte del histórico reencuentro de la alineación clásica de Pink Floyd en el concierto benéfico Live 8 en 2005.
Tras conocerse la triste noticia, figuras de la industria musical como el cantante Graham Nash y el mánager Merck Mercuriadis expresaron sus condolencias en redes sociales.
Los fanáticos del rock lo recuerdan hoy a través de aquellas imágenes icónicas en las que se le veía en vivo alternando con maestría dos saxofones colgados al cuello, insuflando vida al inolvidable sonido de una era musical.