Billy Joel rechaza su biopic no autorizado: "Es un error legal y profesional"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante Billy Joel ha criticado la película biográfica que se filma sobre él, dirigida por John Ottman, que ha calificado como "un error legal y profesional”, al tiempo que ha asegurado que no posee los derechos de su música o de su vida, informó The Hollywood Reporter (THR). El film en preparación narra los inicios de la vida del legendario rockero, aunque el autor de The piano man ("El hombre del piano") no está vinculado al proyecto.

Ottman, editor de la recientemente estrenada "Michael", dirige "Billy & Me", y Adam Ripp escribe el guion del proyecto para el que obtuvieron los derechos biográficos del exmánager de Billy Joel, Irwin Mazur, así como de Jon Small, amigo del cantante desde hace mucho tiempo, explica THR.

Sin embargo, según un representante de Joel, el cantante ha estado en contacto con los cineastas durante varios años para confirmar que no poseen sus derechos sobre la película. “Desde 2021, las partes involucradas han sido notificadas oficialmente de que no poseen los derechos de la vida de Billy Joel y no podrán obtener los derechos musicales necesarios para este proyecto”, declaró el representante de Joel en un comunicado que ha difundido la revista especializada. “Billy Joel no ha autorizado ni apoyado este proyecto de ninguna manera, y cualquier intento de seguir adelante sin su consentimiento sería un error legal y profesional”, agrega.

Dado el largo proceso de desarrollo, no está claro si el plan de Ottman para la película siempre fue una película biográfica no autorizada, o si inicialmente esperaba que Joel diera su aprobación. Ottman ha estado vinculado a algunas de las películas biográficas más importantes de la última década. Además de "Michael", también fue editor de la película biográfica "Bohemian Rhapsody" de 2018, por la que ganó un Óscar al mejor montaje. Ripp aclaró a THR que "'Billy & Me' no es una biografía tradicional de Billy Joel que abarque toda su vida, ni depende de su catálogo musical original", dijo. "La película se desarrolla durante los años formativos de Billy, antes de la fama, la fortuna y las canciones icónicas que lo convirtieron en 'el hombre del piano'. Gran parte del período retratado se centra en los primeros años de Billy interpretando versiones con The Hassles y su lucha por encontrar su identidad artística como joven músico", agregó.