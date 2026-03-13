La Black Strat de Pink Floyd: la guitarra más cara de la historia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La legendaria guitarra 'Black Strat' del músico británico David Gilmour se vendió por 14.55 millones de dólares en una subasta de Christie's, convirtiéndose así en la guitarra más cara jamás vendida en una puja.

El instrumento, una Fender Stratocaster negra, fue adquirido el jueves tras una intensa puja que se prolongó durante 21 minutos, según Angela Montefinise, portavoz de la casa de subastas.

El precio supera ampliamente el anterior récord de 6,01 millones de dólares por una guitarra, alcanzado en 2020 por la Martin D-18E que tocó Kurt Cobain durante la actuación de Nirvana en el programa 'MTV Unplugged' apenas unos meses antes de su muerte.

Gilmour compró su Stratocaster en 1970 en la tienda de instrumentos Manny's Music, en el centro de Manhattan, y durante años se convirtió en su guitarra favorita.