Muere el juez Frank Caprio tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas

Rhode Island, Estados Unidos.- El famoso juez de la Corte Municipal de Providence, Frank Caprio, murió a los 88 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Horas antes de su muerte, el togado compartió un último mensaje en su cuenta de Instagram donde aparecía en la cama del hospital. Caprio informó a sus seguidores sobre un retroceso en su tratamiento oncológico, por lo que pidió nuevamente ser recordado en las oraciones. “El juez Caprio desea agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, amor y apoyo mientras está en el hospital. Tu bondad y aliento significan mucho para él. Él y su familia están profundamente agradecida. Por favor, mantenlo en tus pensamientos y oraciones hoy.”, indicó.

Horas después, la familia compartió a través de esta misma plataforma que el juez falleció de forma pacífica tras una "larga y valiente" batalla contra el cáncer de páncreas. "Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían", señaló. "Será recordado no solo como un juez respetado, sino como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró", añadió.

¿Quién era Frank Caprio?

Francis "Frank" Caprio nació en Providence, Rhode Island. Tuvo varios oficios durante su infancia, en los que se encuentran lustrar zapatos, hasta repartir periódicos y leche. Inició su carrera laboral como profesor de Gobierno Americano en un colegio, mientras asistía a clases nocturnas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk en Boston. Ejerció como juez desde 1985 y fungió en ese cargo por casi 4 décadas, cuando en enero de 2023 se retiró de la Corte Municipal de Providence.