Momento en que influencers casi mueren atropellados mientras grababan video en un restaurante

Texas, Estados Unidos.- Los influencers gastronómicos Patrick Blackwood y NinaUnrated se llevaron el susto de sus vidas mientras grababan un video cuando fueron sorprendidos por un vehículo que se estrelló contra una de las ventanas del restaurante en el que se encontraban.
El momento exacto del incidente quedó grabado por las misma cámara de los creadores contenidos, quienes acaban de darle un bocado a la comida cuando el auto atravesó la ventana.
Segundos después se ve el momento del impacto y cómo los vidrios de la ventana salen expulsados por todos lados, provocando heridas en los dos que realizaban la reseña.
Los influencers salieron despavoridos hacia el otro extremo tras el impacto.
El accidente ocurrió el sábado 16 de agosto en el restaurante CuVee´s Culinary Creations, en Houston, Texas. Los dos comensales fueron trasladados de inmediato a un hospital por las heridas provocadas por los vidrios.
La influencer compartió el video y un mensaje en sus redes sociales con el mensaje: “El mañana no está prometido. ¡El vidrio se rompe por todas partes! SUV se estrella a través de la ventana mientras comemos. Una experiencia cerca de la muerte”, escribió la creadora de contenido en el pie de foto.
¿Qué ocurrió?
Según NinaUnrated, durante una entrevista con TMZ, la conductora del vehículo que impactó contra el restaurante estaba deshidratada en el momento del accidente.
Las autoridades confirmaron que la mujer no estaba bajo los efectos del alcohol ni de drogas cuando perdió el control de su carro.
El pasado 18 de agosto, la creadora de contenido compartió imágenes de las lesiones que sufrió en el rostro y su mano, mientras está en la cama de un hospital.
Su amigo, Patrick Blackwood también habría sufrido lesiones en el rostro, según las mismas imágenes que compartió la influencer en sus redes sociales.