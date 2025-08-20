Momento en que influencers casi mueren atropellados mientras grababan video en un restaurante

Texas, Estados Unidos.- Los influencers gastronómicos Patrick Blackwood y NinaUnrated se llevaron el susto de sus vidas mientras grababan un video cuando fueron sorprendidos por un vehículo que se estrelló contra una de las ventanas del restaurante en el que se encontraban.

El momento exacto del incidente quedó grabado por las misma cámara de los creadores contenidos, quienes acaban de darle un bocado a la comida cuando el auto atravesó la ventana.

Segundos después se ve el momento del impacto y cómo los vidrios de la ventana salen expulsados por todos lados, provocando heridas en los dos que realizaban la reseña.

Los influencers salieron despavoridos hacia el otro extremo tras el impacto.