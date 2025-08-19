Drake Bell confirma nuevo romance, ¿quién es la mexicana misteriosa que lo cautivó?

Todo comenzó con las declaraciones de la actriz Mariana Botas, quien durante su participación en La casa de los famosos México reveló haber compartido una noche especial con el actor. Según su relato, coincidieron en una reunión social y la conexión fue inmediata. Botas describió a Bell como un hombre galante y detalló gestos de complicidad, caricias y hasta un beso.