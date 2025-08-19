Drake Bell confirma nuevo romance, ¿quién es la mexicana misteriosa que lo cautivó?

El famoso cantante y actor estadounidense, Drake Bell, recordado como el carismático protagonista de Drake & Josh, sigue dando de qué hablar tras recientes polémicas en las que ha estado involucrado, pero esta vez, por afirmar que tiene un nuevo romance. ¿Quién es la misteriosa mexicana? Aquí los detalles.
Todo comenzó con las declaraciones de la actriz Mariana Botas, quien durante su participación en La casa de los famosos México reveló haber compartido una noche especial con el actor. Según su relato, coincidieron en una reunión social y la conexión fue inmediata. Botas describió a Bell como un hombre galante y detalló gestos de complicidad, caricias y hasta un beso.
El testimonio no tardó en viralizarse. Usuarios de TikTok y X (antes Twitter) reaccionaron con memes, videos y todo tipo de comentarios, colocando el nombre de Drake Bell entre las tendencias nacionales. En ese sentido, el cantante no dudó en responder que no se acordaba de nada.
Pero después de la polémica viral relacionada con Mariana Botas, el nombre de Drake se volvió tendencia nuevamente, luego de que anunciara su divorcio con Janet Von Schemeling, con quien tiene un hijo.
Las polémicas en mención reavivaron el interés en la vida privada del cantante, quien no tardó en dar algunos detalles ante la atención mediática.
Consultado por la prensa, Bell confirmó que actualmente mantiene una relación sentimental. “Sí, estoy con alguien. Es una mujer mexicana, muy bonita, talentosa y con una energía especial”, declaró.
Aunque evitó dar más detalles, sus palabras encendieron las alarmas entre los seguidores, quienes recordaron imágenes pasadas donde se le vio junto a Ela Vidal, una productora musical y modelo originaria de Irapuato.
Vidal ha construido una trayectoria dentro del mundo artístico y, aunque ninguno de los dos ha hecho oficial la relación, los indicios apuntan a que ella es el nuevo romance del famoso.
Bell, por su parte, se ha mostrado especialmente entusiasta al hablar de su nueva pareja, lo que refuerza la idea de que su corazón ya tiene dueña.
Los seguidores se encuentran a la expectativa de nuevas declaraciones en torno al presunto romance.