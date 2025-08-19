¿De qué murió Ariela "La Langosta"?: esto es lo que se sabe

La influencer dominicana Ariela "La Langosta" fue hallada sin vida al interior de su carro el pasado 17 de agosto en la ciudad de Nueva York. El caso ha conmocionado a sus seguidores, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar su muerte.
Ariela Mejía Polanco, que compartía en sus redes sociales contenido de moda y estilo de vida con sus seguidores, era una gran amiga del rapero Tekashi 6ix9ine, quien la llamaba "hermana" y lamentó profundamente su muerte.
Según ha revelaro la revista People, "La Langosta" trabaja en el restaurante Ikon New York en Manhattan y la noche antes de ser hallada sin vida ella trabajó en el local.
Las investigaciones detallan que "La Langosta" fue asesinada. El cuerpo presentaba varias heridas de bala.
El cuerpo de la influencer fue hallado dentro de su vehículo, detrás del volante, el domingo 17 de agosto a las 8:00 de la mañana. El auto estaba cerca de la salida de una autopista en Mount Vernon.
"Su muerte no fue un acto al azar", indicó la Policía, sino que un ataque intencional. Por lo que se sigue investigando su asesinato.
Se sabe que la policía detuvo a su exnovio Nata Cartier para interrogarlo. Tampoco se han revelado nombres de posibles sospechosos o los motivos del crimen.
Según el diario dominicano El Caribe, Cartier estaría vinculado a la operación judicial conocida como "Operación Mayweather", que investiga a la red criminal "Los 50 Bloque 14", una estructura señalada por actividades ilícitas.
Algunas de las hipótesis señalan que Ariela podría haber sido confundida; que la interceptaron; y que los disparos podrían haber estado dirigidos a su novio.
. Tekashi 6ix9ine lamentó la muerte su amiga. La creadora de contenido apareció en el videoclip de la canción "Wapae", donde encarnó al interés amoroso del rapero.
El restaurante donde trabajaba lamentó la muerte y la consideraban un "alma brillante, humilde y con una energía increíble".
Antes de ser asesinada, Ariela compartió historias de Instagram horas antes de su asesinato, donde la mostraba en su lugar de trabajo divirtiéndose con amigos.