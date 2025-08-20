¿Quién era Yarely Hermosillo, influencer de cocina que murió por un disparo en Arizona?

La influencer de cocina, Yarely Ashley Hermosillo, perdió la vida mientras viajaba junto a su esposo y su hija de cuatro años, cuando una bala perdida le impactó en la cabeza. Los hechos se registraron el pasado 15 de agosto, pero su deceso se dio a conocer hasta ahora en redes sociales.
Según informes policiales, dos conductores comenzaron a discutir en un semáforo cercano. La disputa escaló rápidamente, y uno de los implicados, Jesús Preciado Dousten, de 33 años, sacó un arma y disparó hacia el otro conductor.
La joven quedó en estado crítico tras el impacto por arma de fuego, por lo que fue trasladada por su esposo hacia un hospital cercano.
A pesar de los esfuerzos médicos, Yarely Hermosillo no pudo soportar la gravedad de la herida y falleció poco después de llegar al centro asistencial.
La policía logró detener a Jesús Preciado Dousten poco después del incidente. En su declaración, se le acusa de disparar en medio de una discusión que, aparentemente, no involucraba directamente a Hermosillo ni a su familia.
El sospechoso enfrenta múltiples cargos, incluido el de asesinato en segundo grado, y su arresto ha sido confirmado por las autoridades locales.
La comunidad exige justicia para esta joven madre y creadora de contenido.
Hermosillo, de 27 años, residía en Arizona y había logrado construir una comunidad sólida en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde compartía recetas y consejos familiares. Su carisma y cercanía le ganaron el cariño de más de 300,000 seguidores.
La familia de Yarely publicó un emotivo comunicado en el que la describieron como “una esposa amorosa, una madre dedicada y un alma hermosa”.
En una cuenta de GoFundMe creada para cubrir sus gastos fúnebres, los familiares expresaron que "la mayor alegría en la vida de Yarely era ser madre y ella entregó su corazón al cuidado de su hija”.
La comunidad se ha volcado para apoyar a la familia de la víctima en estos momentos de dolor.
Mientras la familia de Yarely llora su pérdida, sus seguidores siguen lamentando su muerte, no pueden creer que ya no verán sus videos sobre deliciosas y sanas recetas.