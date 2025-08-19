  1. Inicio
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU

El rapero Sean Kingston, famoso por su éxito "Beautiful Girls", enfrenta tres años y medio de prisión tras declararse culpable de fraude millonario en EE UU

  • 19 de agosto de 2025 a las 09:34
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
1 de 12

El famoso rapero jamaiquino-estadounidense, Sean Kingston, de 35 años de edad, fue condenado a tres años y medio de prisión en una corte federal de Florida, por un esquema de fraude que superó el millón de dólares; su madre también irá a prisión. Todos los detalles del caso a continuación.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
2 de 12

Kingston nació en Miami en 1990, pero criado en Jamaica. Su salto a la fama ocurrió a sus 17 años con la popular canción "Beautiful Girls", una canción que lo llevó a lo más alto de las listas internacionales y que consolidó una carrera con colaboraciones destacadas.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
3 de 12

Su trayectoria musical, que mezcla pop, reggae y R&B, lo llevó a colaborar con artistas como Justin Bieber, Nicki Minaj y Wiz Khalifa, convirtiéndolo en una figura reconocible para diversas generaciones.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
4 de 12

Según los registros consultados por la fiscalía, los cargos de los que se le acusan a Sean Kingston son conspiración para cometer fraude electrónico y otros cuatro cargos de fraude electrónico.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
5 de 12

Las investigaciones señalan que entre abril de 2023 y marzo de 2024 Kingston, junto a su madre, Janice Turner, usó sus redes sociales para promocionar productos a cambio de mercancías de lujo que superan el millón de dólares en valor.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
6 de 12

El esquema incluía promocionar y asegurar la mercancía mediante comprobantes bancarios falsos, asegurando que el pago estaba en curso para posibles víctimas.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
7 de 12

El juez federal David Leibowitz calificó las acciones de Kingston como “premeditadas” y rechazó los intentos de la defensa por atenuar la condena, imponiendo la pena de prisión.

Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
8 de 12

Aunque Kingston presentó disculpas, fue detenido de inmediato tras la lectura de la sentencia.

Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
9 de 12

Además de la prisión, deberá cumplir tres años de libertad condicional y pagar la restitución a las víctimas, cuyo monto se definirá en una audiencia futura.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
10 de 12

Cabe señalar que la madre del artista ya había sido condenada previamente a cinco años de cárcel por su participación en el mismo esquema.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
11 de 12

La defensa del rapero, a través de su abogada Zeljka Bozanic, destacó que Kingston asume este proceso como una “experiencia de aprendizaje” y subrayó que buena parte de la restitución ya había sido pagada antes de los cargos.

 Foto: redes sociales
Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU
12 de 12

En cuanto a la familia, la hermana Kanema Morris publicó en redes sociales un mensaje de apoyo, afirmando que el “cambio no romperá nuestro espíritu” y prometiendo seguir luchando por la libertad de la familia.

 Foto: redes sociales
