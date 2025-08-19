Sean Kingston, de estrella musical a estar condenado por fraude millonario en EE UU

El famoso rapero jamaiquino-estadounidense, Sean Kingston, de 35 años de edad, fue condenado a tres años y medio de prisión en una corte federal de Florida, por un esquema de fraude que superó el millón de dólares; su madre también irá a prisión. Todos los detalles del caso a continuación.
Kingston nació en Miami en 1990, pero criado en Jamaica. Su salto a la fama ocurrió a sus 17 años con la popular canción "Beautiful Girls", una canción que lo llevó a lo más alto de las listas internacionales y que consolidó una carrera con colaboraciones destacadas.
Su trayectoria musical, que mezcla pop, reggae y R&B, lo llevó a colaborar con artistas como Justin Bieber, Nicki Minaj y Wiz Khalifa, convirtiéndolo en una figura reconocible para diversas generaciones.
Según los registros consultados por la fiscalía, los cargos de los que se le acusan a Sean Kingston son conspiración para cometer fraude electrónico y otros cuatro cargos de fraude electrónico.
Las investigaciones señalan que entre abril de 2023 y marzo de 2024 Kingston, junto a su madre, Janice Turner, usó sus redes sociales para promocionar productos a cambio de mercancías de lujo que superan el millón de dólares en valor.
El esquema incluía promocionar y asegurar la mercancía mediante comprobantes bancarios falsos, asegurando que el pago estaba en curso para posibles víctimas.
El juez federal David Leibowitz calificó las acciones de Kingston como “premeditadas” y rechazó los intentos de la defensa por atenuar la condena, imponiendo la pena de prisión.
Aunque Kingston presentó disculpas, fue detenido de inmediato tras la lectura de la sentencia.
Además de la prisión, deberá cumplir tres años de libertad condicional y pagar la restitución a las víctimas, cuyo monto se definirá en una audiencia futura.
Cabe señalar que la madre del artista ya había sido condenada previamente a cinco años de cárcel por su participación en el mismo esquema.
La defensa del rapero, a través de su abogada Zeljka Bozanic, destacó que Kingston asume este proceso como una “experiencia de aprendizaje” y subrayó que buena parte de la restitución ya había sido pagada antes de los cargos.
En cuanto a la familia, la hermana Kanema Morris publicó en redes sociales un mensaje de apoyo, afirmando que el “cambio no romperá nuestro espíritu” y prometiendo seguir luchando por la libertad de la familia.