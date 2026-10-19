Miley Cyrus asegura que Dolly Parton le envió una señal tras su muerte

Los Ángeles, Estados Unidos.- Miley Cyrus ha afirmado que su madrina, Dolly Parton, le envió una señal después de su fallecimiento, ocurrido el pasado 25 de agosto. La cantante lo relató el domingo durante el segundo de sus dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, ante cerca de 18,000 personas. Antes de interpretar Jolene, tema de Parton publicado en 1974, Cyrus explicó que conserva en su dormitorio un maniquí de la artista, un regalo navideño. "Me lo regaló por Navidad, está vestido como ella, está hecho como ella, y cuando estaba sola cogí el teléfono y le puse ‘Jolene’ en vídeo, sosteniéndolo frente al maniquí, y encendí una vela", contó. Según relató, colocó una flor y pidió en silencio una señal. "Dije, ‘Dolly, si estás aquí ahora, haz parpadear las luces’. No dije nada en voz alta, pero todo el pasillo empezó a parpadear", aseguró la artista, de 33 años. Señaló entonces a su prometido, el batería Maxx Morando, de 27, que se encontraba cerca y no conocía lo que había pedido.

"Sé que Dolly está aquí conmigo esta noche, y siento algunas de las emociones que más temo, pero tenerla aquí me ayuda a salir adelante, y tenerlos a ustedes aquí también", dijo. Concluyó con una dedicatoria. "Pase lo que pase, este concierto es para ustedes. Y para Dolly". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más tarde, Cyrus cantó Used To Be Young con una fotografía enmarcada de Parton entre las manos y rompió a llorar. "Que mi tía Dolly los escuche", pidió al público. Durante "Walk of Fame" se proyectó la estrella de Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood. El viernes, en la primera función, ya se había referido a ella. "Dolly y yo somos eternas". Nada en esta vida podrá separarnos. Voy a volver a verla y no puedo esperar, porque la echo de menos». El repertorio incluyó The Climb, Party in the USA y Wrecking Ball. La artista interpretó también Karen Don’t Be Sad junto a Wayne Coyne, de The Flaming Lips, e invitó a Morando a tocar la batería en Let’s Get Married, durante el bis. El concierto se cerró con Flowers. La banda Model/Actriz fue la telonera.