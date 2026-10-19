Al menos nueve muertos por un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

Bogotá, Colombia.- Al menos nueve personas murieron este lunes en un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular en Santa Bárbara de Iscuandé (suroeste de Colombia), informaron las autoridades del departamento de Nariño. El secretario de Gobierno del departamento de Nariño, Fredy Andrés Gámez Castrillón, y el secretario de Paz y Derechos Humanos de esta misma región, Alex González, confirmaron la cifra de fallecidos a distintos medios locales. "Se reporta que varias personas están sepultadas por un derrumbe de tierra, personas que estaban haciendo minería. Y el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos", indicó González a Caracol Televisión.

Gámez, por su parte, agregó en declaraciones a la emisora BluRadio: "Se confirman nueve muertos y con la expectativa de aumentar el número de fallecidos porque se estima que en esta mina había más o menos 30 personas". Los primeros reportes indicaron que el suceso en esta instalación artesanal se produjo a primera hora de la mañana y que se estima que la mayoría de quienes se encontraban en el lugar permanecen atrapados, por lo que podría elevarse el número de fallecidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al lugar, una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil para contribuir en las labores de búsqueda y rescate.