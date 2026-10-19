Golpe a Messi y Mbappé: Revelan quién sería el ganador del Balón de Oro 2026

A pocos días de la entrega del Balón de Oro 2026, se revela quién es el favorito para quedarse con el galardón.
La cuenta regresiva para conocer al ganador del Balón de Oro 2026 ha comenzado y las apuestas sobre quién levantará el prestigioso trofeo están sobre la mesa. El medio deportivo Goal publicó su ranking de favoritos a una semana de la ceremonia.
La gala se celebrará en el London Palladium Theatre, en Londres, una sede inédita para la entrega de este reconocimiento. La edición tendrá un significado especial, ya que el premio creado por la revista France Football en 1956 alcanzará los 70 años de historia.
Así queda el top 10 del ranking de Goal para el Balón de Oro 2026.
10. Pau Cubarsí: El defensor español del Barcelona, de apenas 19 años, se ubica en la décima posición de la lista. Su juventud y protagonismo en la zaga azulgrana lo mantienen entre los nombres destacados del ranking.
9. Erling Haaland: El delantero noruego del Manchester City ocupa el noveno puesto. Su capacidad goleadora lo convierte en uno de los atacantes más temidos del fútbol internacional.
8. Ousmane Dembélé: El futbolista francés, vigente ganador del Balón de Oro según el contexto de esta clasificación, aparece en el octavo lugar y busca mantenerse entre las grandes figuras del balompié mundial.
7. Khvicha Kvaratskhelia: El atacante georgiano del Paris Saint-Germain figura en la séptima posición, gracias a su talento para desequilibrar y generar peligro en el frente ofensivo.
6. Rodri Hernández: El mediocampista español aparece en el sexto puesto. Su capacidad para controlar el ritmo de los partidos y aportar equilibrio lo mantiene en la conversación por los principales premios individuales.
5. Kylian Mbappé: La estrella francesa del Real Madrid ocupa la quinta posición. Su velocidad, capacidad goleadora y protagonismo ofensivo lo convierten en uno de los nombres más importantes de la lista.
4. Michael Olise: El futbolista francés del Bayern de Múnich se coloca en el cuarto lugar. Su creatividad y habilidad para generar ocasiones lo sitúan entre los candidatos mejor posicionados.
3. Lionel Messi: El astro argentino aparece en el tercer puesto del ranking. Su presencia entre los favoritos demuestra que continúa siendo una figura de enorme peso en el panorama futbolístico internacional.
2. Lamine Yamal: La joven estrella del Barcelona se encuentra en la segunda posición. Para muchos aficionados, el español reúne méritos suficientes para quedarse con el galardón, aunque la clasificación de Goal lo coloca por detrás de Kane.
1. Harry Kane: El delantero inglés del Bayern de Múnich encabeza el ranking y aparece como el principal favorito para conquistar el Balón de Oro 2026. Su capacidad para definir frente al arco, asociarse con sus compañeros y participar en la generación de ocasiones lo coloca en lo más alto de la lista.
El ganador de la categoría masculina se determina mediante los votos de periodistas especializados de distintos países. Entre los criterios que se toman en cuenta figuran el rendimiento individual, la contribución al equipo, los títulos conseguidos y la conducta deportiva del futbolista.
Por ello, la decisión no depende únicamente de los goles o las asistencias, sino también de la influencia de cada candidato en el desempeño colectivo y en los partidos más importantes de la temporada.