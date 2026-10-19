"No quiero morir": el audio de Ana Clara días antes de que su expareja la matara en Brasil

Una joven de 19 años, identificada como Ana Clara Soares de Oliveira, fue encontrada muerta en el interior de su vivienda situada en el municipio de Taboao da Serra, en Sao Paulo, el pasado lunes 12 de octubre. Su expareja de 22 años fue detenido como el principal sospechoso. ¿Admitió el crimen? Esto se sabe del caso que ha conmocionado al país.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hechor identificado como Matheus Isac Cardoso Silva se había dado a la fuga tras dispararle a la joven, pero fue capturado la noche del martes 13 de octubre por agentes de la Policía Nacional.
Ante las autoridades, el señalado de 22 años manifestó que "apretó el gatillo sin querer, en un momento de emoción".
Días antes del fatal desenlace, Ana Clara le envió un audio a una de sus amigas más cercanas, en donde hablaba de sus deseos de vivir y de seguir adelante. "No quiero morir, no. Quiero vivir mi vida. Quiero ser feliz y lograr mis metas... Perder la vida por culpa de un tipo", dice en un fragmento del audio.
En el mensaje, Ana Clara dejó entrever que sentía temor, ya que convivía con la violencia de su expareja desde hace algún tiempo.
El padrastro de la joven manifestó ante medios locales que el sospechoso la mantenía bajo amenazas. Incluso la madre del acusado le había aconsejado a Ana Clara que se alejara de él por su comportamiento violento.
La joven intentó poner distancia. Durante meses se refugió en casas de amigas, pero, según su familia, el acoso no cesó.
De hecho, en las últimas horas ha trascendido un video que muestra a Matheus apuntándole con un arma de fuego a Ana Clara, directo a la cabeza, mientras ambos sostenían una conversación sobre su relación. En la plática, Clara le dice que ya no era su novia.
Tras el hallazgo del cuerpo, la policía logró capturar al sospechoso, quien ya tenía antecedentes policiales por amenazas. Actualmente, permanece detenido en una prisión, mientras continúa el proceso legal en su contra.
Familiares, amigos y allegados de Ana Clara siguen devastados por su irreparable partida.
Exigen a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley sobre Matheus, para que el crimen no quede en la impunidad.
Por su parte, las autoridades han informado que el caso sigue siendo investigado. Se espera que próximamente brinden mayores detalles ante la familia y la población.